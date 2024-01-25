Bursa'da iş yerine silahlı saldırı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Güncel 25.01.2024 05:48 Giriş: 25.01.2024 05:48

Güncelleme: 25.01.2024 05:49 Kaynak: AA

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bölgede yaptığı incelemede, boş kovanlar buldu. Mermilerin, iş yerinin camına isabet ettiği görüldü. Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.