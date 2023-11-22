Bursa'da kesim makinesine eli sıkışan işçinin 4 parmağı parçalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet yürüten yatak fabrikasında kesim işi yaptığı esnada eli makineye sıkışan Suat Ö. isimli işçinin 4 parmağı parçalandı. Suat Ö., parmakları dikilmek üzere özel hastaneye sevk edilirken, jandarma inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Bursa’da elini makineye sıkışan işçinin 4 parmağı parçalandı.
Olay, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren yatak fabrikasında meydana geldi.
Kesim yapan işçi Suat Ö. (49) elini makineye kaptırdı.
Sağ elinin 4 parmağında kopmalar meydana gelen işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Suat Ö., parmakları dikilmek üzere Bursa’daki bir özel hastaneye sevk edilirken, jandarmanın tahkikatı sürüyor.
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