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Bursa'da kesim makinesine eli sıkışan işçinin 4 parmağı parçalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet yürüten yatak fabrikasında kesim işi yaptığı esnada eli makineye sıkışan Suat Ö. isimli işçinin 4 parmağı parçalandı. Suat Ö., parmakları dikilmek üzere özel hastaneye sevk edilirken, jandarma inceleme başlattı.

Çalışma Yaşamı
  • 22.11.2023 10:17
  • Giriş: 22.11.2023 10:17
  • Güncelleme: 22.11.2023 10:24
Kaynak: İHA
Bursa'da kesim makinesine eli sıkışan işçinin 4 parmağı parçalandı

Bursa’da elini makineye sıkışan işçinin 4 parmağı parçalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren yatak fabrikasında meydana geldi.

Kesim yapan işçi Suat Ö. (49) elini makineye kaptırdı.

Sağ elinin 4 parmağında kopmalar meydana gelen işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Suat Ö., parmakları dikilmek üzere Bursa’daki bir özel hastaneye sevk edilirken, jandarmanın tahkikatı sürüyor. 

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