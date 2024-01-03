Bursa'da kullandığı forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 01.30 sıralarında bir işyerinde günlük işçi olarak çalışan Suriye asıllı Abdullah H, kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'da TIR'a patates çuvallarını yüklerken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Suriye asıllı Abdullah H., hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çeltikköy mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi.
Günlük işçi olarak çalışan Abdullah H, TIR'a patates çuvallarını yüklediği sırada kullandığı forkliftin devrilmesiyle altında kaldı.
Olayı gören işçilerin yardımıyla Abdullah H., forklifin altından çıkarıldı. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Abdullah H.'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.