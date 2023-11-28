Bursa'da lodos etkili oldu; ağaçlar devrildi

Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan lodos nedeniyle, ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, uçan bir çatı parçası park halinde otomobile zarar verdi.

Bursa'da etkisini gösteren lodos ağaçları kökünden söktü. Ağacın devrilmesiyle yol trafiğe kapandı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, lodos nedeniyle binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi Vardar sokaktaki bir binadan kopan çatı parçası sokak üzerinde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre saatteki hızının 85 kilometreye kadar ulaşması beklenen lodos, yarın öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Bursa Valiliği de sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)