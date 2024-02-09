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Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 09.02.2024 15:20
  • Giriş: 09.02.2024 15:20
  • Güncelleme: 09.02.2024 15:24
Kaynak: AA
Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirket tarafından krom madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi.

İşçilerden Beytullah Çohadar (37), tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Kurtarma ekiplerince ulaşılan işçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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