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Bursa'da mağaza açılışında izdiham

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev eşyası ve aletleri satışı yapan bir mağazanın açılışa özel indirim yapması nedeniyle izdiham yaşandı. Mağaza önünde sabah saatlerinde toplanan yurttaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Güncel
  • 27.01.2024 12:51
  • Giriş: 27.01.2024 12:51
  • Güncelleme: 27.01.2024 12:59
Kaynak: DHA
Bursa'da mağaza açılışında izdiham
Fotoğraf: DHA

Bursa'da açılışa özel indirim düzenleyen mağazada izdiham yaşandı.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.

Satılacak eşyaların fiyatlarının indirimli olduğunu öğrenen yurttaşlar, sabah saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Fotoğraf: DHA

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Uzun kuyruk oluşturan yurttaşlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu.

Ankara Yolu Caddesi’nde olan mağazanın açılışında, polis ekipleri mağaza çevresinde geniş güvenlik önemleri aldı.

Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. 

Fotoğraf: DHA
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