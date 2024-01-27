Bursa'da mağaza açılışında izdiham
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev eşyası ve aletleri satışı yapan bir mağazanın açılışa özel indirim yapması nedeniyle izdiham yaşandı. Mağaza önünde sabah saatlerinde toplanan yurttaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bursa'da açılışa özel indirim düzenleyen mağazada izdiham yaşandı.
Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.
Satılacak eşyaların fiyatlarının indirimli olduğunu öğrenen yurttaşlar, sabah saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Uzun kuyruk oluşturan yurttaşlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu.
Ankara Yolu Caddesi’nde olan mağazanın açılışında, polis ekipleri mağaza çevresinde geniş güvenlik önemleri aldı.
Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.