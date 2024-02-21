Bursa'da okul servisi kaza yaptı: 5'i öğrenci 7 yaralı

Bursa İnegöl'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Bir evin duvarına çarpan servisteki 5 öğrenci yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 21.02.2024 14:03 Giriş: 21.02.2024 14:03

Güncelleme: 21.02.2024 14:07 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA