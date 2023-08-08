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Bursa'da şiddetli rüzgar denizi taşırdı: Teknede yakalanan 2 kişi alabora oldu

Bursa'da Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti. Dalgalara teknede yakalan 2 kişi alabora oldu.

Güncel
  • 08.08.2023 11:09
  • Giriş: 08.08.2023 11:09
  • Güncelleme: 08.08.2023 11:18
Kaynak: İHA
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Bursa'da şiddetli rüzgar denizi taşırdı: Teknede yakalanan 2 kişi alabora oldu
Fotoğraf: İHA

Bursa’da Gemlik ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle kıyıyı aşan dalgalar, tekne üzerindeki 2 kişiyi savurdu.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli rüzgar kıyı şeritlerini vurdu.

Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahil boylarını sular altında bırakıp, tekneleri alabora etti.

Gemlik’e bağlı Kumla’da ise peş peşe vuran dalgalara teknede yakalanan iki kişi savrularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kentte geçtiğimiz günlerde kıyı şeritlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizi taşırmıştı.

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