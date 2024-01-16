Bursa'da şüpheli ölüm: 10'uncu kattan 'düştüğü' belirtilen kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10'uncu kattan düştüğü iddia edilen Özlem Akman isimli kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akman'ın olaydan kısa süre önce erkek arkadaşıyla tartıştığı öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman isimli kadın, 10'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 01.00 sıralarında merkez ilçeye Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.

İddiaya göre, Özlem Akman dengesini kaybederek 10'uncu kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Özlem Akman hastaneye kaldırıldı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

Akman'ın, olaydan kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtildi.

Kardeşi Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.



Özlem Akman'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.