Bursa'da suya zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 19 zam yapıldı. Su zammı CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık, AKP ve MHP'nin oyları ile meclisten geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında suya zam kararı çıktı. Toplantıda, AKP’li belediyenin iştiraki BUSKİ’nin raporu gerekçe olarak gösterildi.

Sözcü'nün haberine göre, raporda uygulanan su ve atık su fiyat tarifelerinde güncellemeye ihtiyaç duyulduğu, kurumun işletme zorunlu giderlerini önemli derecede artış göstermesi nedeniyle 1 Ekim tarihinden itibaren yapılacak endeks okumalarında, su bedellerine yüzde 19 oranında artış yapılması gerektiği belirtildi.

MUHALEFET PARTİLERİ RET OYU VERDİ

Suya istenen yüzde 19’luk zam, CHP ve İYİ Parti’nin ret oyuna karşılık, AKP ve MHP’nin oyları ile meclisten geçti. Zamlı tarife 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

AKP’li büyükşehir belediyesinin iştiraki BUSKİ’nin zam kararı almadan önce meskenler için uyguladığı tarife şöyleydi:

12 metreküp altı içme su fiyatı 12,19 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 23,16 TL, 12 metreküp altı atık su fiyatı 3,05 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 5,79 TL.

Buna göre konutlarda 0-12 metreküp olan birinci kademede suyun metreküp fiyatı 15,83 TL, 12 metreküp üzeri olan ikinci kademe ise 30,08 TL oldu.