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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Sahte 'basın trafik kartı' bulunan cipte 3 kilo kokain ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.İ.M., cipinde gözaltına alındı. Ön camında sahte 'basın trafik kartı' bulunan cipte, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Güncel
  • 07.02.2024 14:24
  • Giriş: 07.02.2024 14:24
  • Güncelleme: 07.02.2024 14:26
Kaynak: DHA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Sahte 'basın trafik kartı' bulunan cipte 3 kilo kokain ele geçirildi
Fotoğraf: DHA

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.İ.M., cipinde gözaltına alındı. Ön camında sahte 'basın trafik kartı' bulunan cipte, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.M. adlı şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, H.İ.M'yi evinden çıkıp, cipine bindiği sırada yakaladı. Cipte yapılan aramada koltukların altına saklanmış 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin cipinin ön camında sahte 'basın trafik kartı' bulundurduğu da görüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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