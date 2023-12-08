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Bursa Deniz Otobüsleri'nin 14 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Güncel
  • 08.12.2023 02:15
  • Giriş: 08.12.2023 02:15
  • Güncelleme: 08.12.2023 02:19
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 14 seferi iptal edildi
AA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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