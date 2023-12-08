Bursa Deniz Otobüsleri'nin 14 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Sıradaki Haber