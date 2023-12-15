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Bursa Deniz Otobüslerinin 12 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Güncel
  • 15.12.2023 23:55
  • Giriş: 15.12.2023 23:55
  • Güncelleme: 16.12.2023 00:24
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin 12 seferi iptal edildi
AA

Marmara Bölgesi'ndeki şiddetli yağış ve fırtına deniz seferlerini de etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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