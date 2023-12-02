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Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Güncel
  • 02.12.2023 23:33
  • Giriş: 02.12.2023 23:33
  • Güncelleme: 02.12.2023 23:38
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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