Bursa Gürsu’da gerici proje ÇEDES'e karşı protesto

Bursa'da veli dernekleri, eğitimciler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden oluşan 31 kurum “ÇEDES’E KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ’ni (ÇEKAG) kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı projesi olarak hayata geçirilen gerici eğitim uygulaması Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto edildi.

Bursa Gürsu’da eğitimciler ve veliler, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” adı altında Milli Eğitim Bakanlığı projesi olarak hayata geçirilen gerici eğitim uygulamasını protesto etti.

Veli dernekleri, eğitimciler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden oluşan 31 kurum “ÇEDES’E KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ’ni (ÇEKAG) kurdu.

Bursa’da ÇEDES’in ilk olarak uygulamaya başlandığı Gürsu’da bir araya gelen ÇEKAG üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

ÇEKAG adına basın açıklamasını Veli-Der Bursa Şube Başkanı Barış Dinga okumudu.

“Laik, bilimsel ve nitelikli eğitimi tüm çocuk ve gençlerimize eşit olarak verilmesini isteyen ilerici kurumlar olarak önce siyasi iktidara, MEB’e ve Diyanet’e sesleniyoruz” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bizler ne Aladağ’da tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden kız çocuklarımızı, ne Ensar Vakfında çocuklarımıza yaşattığınız toplu tecavüz iğrençliğini, ne Antalya’da cemaat yurdunda boğazı kesilen Mehmet Sami Tuğrul’u, ne de Elazığ’da intihara sürüklediğiniz tıp öğrencisi Enes Kara’yı unuttuk. Bugün de binlerce çocuk ve gencimize aynı şeylerin yaşatıldığını; ÇEDES ismini verdiğiniz bu karanlık proje ile de evlatlarımıza reva gördüğünüz bu cehennemin başka bir aşamaya geçeceğini biliyoruz.”

"BURSA'DA ÇEDES'E İZİN VERMEYECEĞİZ"

“ÇEDES’e hayır” diyen ÇEKAG’ın açıklamasında gericiliğe karşı mücadele çağrısında bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi:

“Kurmak istediğiniz gerici kuşatmaya kentimizde Gürsu İlçemizden başladığınızı görüyoruz. Emekçi sınıfların yoğun olarak yaşadığı bu kadim ilçemizi karanlık projenizin başlangıç noktası olarak seçtiğiniz anlaşılıyor. Gürsu’da pek çok okuldan seçtiğiniz öğrencileri aldırarak, ‘manevi danışman’ dediğiniz eğitimci niteliği taşımayan birtakım insanları da yanlarına vererek, cami gezisi kisvesi altında, çocuklarımızın pırıl pırıl, saf ve tertemiz zihinlerine kendi amaçlarına hizmet etmelerini sağlayacak o karanlık düşünceleri boca etmeye başlamışlar.

Bu yüzden ÇEDES isimli bu gerici projeye karşı çocuklarımızın umutlarına güç verip, geleceklerine sahip çıkmak için olduğu kadar, aynı zamanda onların onurlarına ve yaşamlarına sahip çıkmak için kentimizdeki eğitim sendikalarından veli derneklerine, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine kadar 31 tane kurum birlikte “ÇEDES’e Karşı Güç Birliği” adında bir oluşum kuran bizler de aydınlık mücadelemize Gürsu’dan başlıyoruz.

Amacımız gerici bir kuşatma yaratarak, okullarımızı medreseye çevirecek olan ÇEDES’in uygulanmasının önüne geçmek, halkımızı bu sinsi proje hakkında bilinçlendirmek, toplumsal muhalefetin en geniş kesimlerini harekete geçirerek ona karşı olan itirazı örgütlemek ve çocuklarımızın özgür yarınlarını, aydınlık geleceklerini kazanmaktır.

Cumhuriyet devrimimizin bize miras bıraktığı, aydınlanmacı, ilerici, çağdaş-uygar değerlerin etrafında, laikliği insanlığın en kıymetli birikimlerimden kabul eden, cinsiyet eşitliğini toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olarak gören ve ÇEDES’e karşı kentimizde en geniş cepheyi oluşturarak, sokak sokak, mahalle mahalle, okul okul, birleşik ve onurlu bir mücadele verecek olan bizler, buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz: BURSA’DA ÇEDES’E İZİN VERMEYECEĞİZ…”