Bursa Osmangazi'de kentsel dönüşüm mağdurlarından protesto

Bursa Osmangazi'de, Gaziakdemir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında mağdur edilen mahalle sakinleri protesto eylemi gerçekleştirdi.

Bursa Osmangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında mağdur edilen mahalle sakinleri eylem yaptı.

Mağdur olan vatandaşlar yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hazırlanan plana göre proje alanı toplam 153 bin 500 metrekare büyüklüğünde. Proje alanında 655 adet bina, 2 bin 200 bağımsız bölüm ve 1690 hak sahibi bulunuyor. Proje ile 2 bin 500 adet konut ve 300 adet dükkan inşa edilecek.

Hak sahiplerine1+1 net 42 metrekare, 2+1 net 55 metrekare gibi evler teklif edildi. Dört kişilik bir çekirdek ailenin barınamayacağı evler için binlerce hak sahibine fiyatı belli olmayan ve söylenmeyen borçlar çıkarıldı. Projede 3+1 evler de yer alıyor ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi müteahhitleri gözeterek plan yapıyor.

Evine gelen tebligat ile kentsel dönüşüm ofisine giden bir vatandaşımız hak edişini öğreniyor, arkasından kendisine 'Mahallede yüzde 50+1 yakalanırsa ve size verdiğimiz teklifleri kabul etmezseniz, üçüncü uyarıdan sonra eviniz hakkında kamulaştırma kararı alınır. Paranız size sorulmadan hesabınıza yatar ve bu projeden daire alamazsınız ve sizin için bu büyük bir zarar olur' deniliyor. Bu korku dilini kullanarak mahalleliyi baskı altına almaya çalışıyorlar.

Bina enkaz bedelleri Resmi Gazete’de yayınlanan 6 ay önceki fiyatından hesaplanırken, sıfır daire fiyatı bugünün fiyatından hesaplanıyor. Yine arsa payları hesaplanırken böylesine değerli, gözde bir bölgede müteahhit payı yüzde 60, vatandaş payı ise yüzde 40 olarak veriliyor.

Mahallemizde yaşlı nüfusumuz yüksek. Onlar da bu dilden tedirgin olarak, teklifi kabul etmek zorunda kalıyor.

Mahalle halkı emsal Yargıtay kararlarını kendilerine gösterip yasal haklarını kullanacaklarını söylediği zaman, dava açıldığı takdirde yeni yapılan evlerden yararlanamayacaklarını söylüyorlar. Mahallelinin yasal hakkını aramasını bile istemiyorlar."