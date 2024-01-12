Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yangın: Seferler durduruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir işletmenin baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle seferler tamamen dururken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde baca yangını çıktı. Tüm yolcular tahliye edilirken seferler tamamen durdu.

Mmerkez Osmangazi ilçesi Bursa - İstanbul Karayolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki bir işletmeninin baca kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken tüm terminali dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yolcular ve çalışanlar hemen tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan seferler tamamen dururken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.