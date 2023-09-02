Bursa’da 100 bin nüfuslu 6 mahalleye 6 devlet okulu

Haber Merkezi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 100 bin nüfuslu 6 mahallede sadece 6 devlet okulu bulunuyor. Eğitim alanı tahsisli arsalarda okul yapımı için ise muhtarlara ‘sponsor bulun’ deniyor.

Nüfusu neredeyse 100 bine dayanan Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 6 mahallede sadece 6 devlet okulu var. Altınşehir, Ertuğrul, Balat, 23 Nisan, 29 Ekim ve Yüzüncü Yıl mahallelerinde kamuya ait sadece 6 okul bulunurken çoğu anaokulu olmak üzere 50’ye yakın özel okul mevcut.

Mahallelerde eğitim alanı olarak arsalar bulunmasına rağmen hem Milli Emlak hem de Millî Eğitim Bakanlığı mahalle muhtarlarına okul yapımı için ‘sponsor bulun’ diyor. Gazete Duvar'ın haberine göre; Altınşehir Mahallesi’nde Rotary Anaokulu ve İlkokulu, Ertuğrul Mahallesi’nde Koç Ortaokulu ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Balat Mahallesi’nde Dr. İbrahim Ökten Anaokulu ve Şehit Sıtkı Şen İlkokulu, Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde Emir-Koop İlkokulu var. 29 Ekim Mahallesi’nde ise devlet okulu yok, burada biri anaokulu olmak üzere 5 adet özel okul bulunuyor. 23 Nisan Mahallesi’nde sadece iki özel anaokulu var, devlet okulu ise yok. Mahallelerde, mülkiyeti Milli Emlak’ta olup Millî Eğitim Bakanlığı’na tahsisli Eğitim Tesisi Alanı olarak belirlenen alanlar bulunuyor. Fakat Milli Emlak, bu alanlardan zarar ettiği gerekçesine sığınırken, bakanlık “Biz okul yapmıyoruz, sponsor bulun” diyor.