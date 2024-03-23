Bursa’da bir apartmanda öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında, başları kesik halde 6 yavru ve kuyruğu kesilmiş bir anne kedi bulundu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken sitede oturan yurttaşlar yaşananları protesto etti.
Bursa'da bir apartman boşluğunda 6 kedi yavrusunun başı kesilerek öldürülmesi ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında 6 kedi yavrusu başları kesilerek öldürülmüş, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.
Kedileri görenlerin ihbarı üzerine bu adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sitede yaşayanlar sitenin girişinde toplanıp olayı protesto etti.