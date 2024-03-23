Bursa’da bir apartmanda öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında, başları kesik halde 6 yavru ve kuyruğu kesilmiş bir anne kedi bulundu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken sitede oturan yurttaşlar yaşananları protesto etti.

Güncel 23.03.2024 09:04 Giriş: 23.03.2024 09:04

Güncelleme: 23.03.2024 09:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA