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Bursa’da deniz taştı, gemi yan yattı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Bir gemi yan yatarken, ilçedeki sokaklar da göle döndü.

Güncel
  • 19.11.2023 22:24
  • Giriş: 19.11.2023 22:24
  • Güncelleme: 19.11.2023 22:26
Kaynak: iHA
Bursa’da deniz taştı, gemi yan yattı
FOTOĞRAF: İHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Bir gemi yan yatarken, ilçedeki sokaklar da göle döndü.

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Saatte 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizi taşırdı. Sokaklar göle dönerken, deniz kıyısında bulunan bir gemi yan yattı. Sahil kordonlarını adeta savaş alanına çeviren sular, önüne aldığı eşyaları sürükledi. Vatandaşlar, o anları anbean kayda aldı.

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