Bursa’da kuvvetli fırtına: 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Bursa'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı… — Mahmut Demirtaş (@mahmutdemirttas) November 29, 2023

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU



Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Hastayurdu Caddesi'ndeki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaç yola devrildi.

Aynı yolda seyir halindeki bir otobüsün arka camına çarpan çatı sacı nedeniyle 2 yolcu hafif yaralandı.

Yolcular 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.

Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü.

Ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Kükürtlü Mahallesi’nde ise bir ağaç ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi.



Edinilen bilgiye göre, 3. Çevik Sokak’ta ikamet eden mahalle sakinleri, duydukları ses ile panikledi. Dışarı çıkan mahalle sakinleri, elektrik direği ve ağacın araçların üzerine devrildiğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen ağaç ve elektrik direğini kaldırdı. Aracında maddi hasar meydana gelen bir kadın itfaiye ekiplerine “Aracımın yanına gitmem lazım, ama ağaç devrilir diye korkuyorum” ifadelerini kullandı.



Diğer yandan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine, “Bu ağaç devrildi, diğerleri de devrilmek üzere. Biz yetkilileri aradık ama kimse bize geri dönüş yapmadı. Yarın birinin canı yandıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok” ifadelerine yer verdi.

BUDO, 8 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.