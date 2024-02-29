Bursa’da mobilya imalathanesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğun bacağı parçalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 11.00 sıralarında, çalıştığı mobilya imalathanesinde üzerine kereste düşen 15 yaşındaki İyat H. isimli çocuğun sol bacağı parçalandı. Çocuk İyat H. hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Bursa’da çalıştığı fabrikada üzerine kereste düşen 15 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İyat H.(15) isimli çocuk, çalıştığı sırada üzerine keresteler düştü. Kerestelerin altında kalan çocuğun sol bacağı parçalandı.
Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk, ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.