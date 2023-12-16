Bursa’da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 11.45'te ev tekstil ürünlerinin üretildiği 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bursa Valisi fabrikada 370 kişinin çalıştığını yaralanan veya ölen kimsenin olmadığını söyledi.

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada saah 11.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Fotoğraf: AA

370 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Vali Demirtaş, gazetecilere, 370 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangına ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda 40'ın üzerinde itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bir problem yok. Yangın söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Büyükşehrimizin araçları hem Havalimanının hem Ormanın hem DSİ'nin tüm itfaiye araçlarını şu an buraya getirdik. İnşallah en kısa zaman içerisinde söndürmeye gayret edeceğiz."

Fotoğraf: AA

Demirtaş, yangın çıktığında fabrikanın içinde birkaç çalışanın bulunduğunu, onları sıkıntı olmadan hemen tahliye ettiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da 27'si müdahale aracı, 15'i tanker 42 araçla söndürme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek "Takviye destekler de geldi. 3'üncü kat depo kısmında sönümlendirmeye çalışılan bir yangın. Büyük geçmiş olsun. Minimum zararla atlatmak en büyük temennimiz" diye konuştu.

Yağışın da etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.