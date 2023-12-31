Bursa’da vahşet: Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren erkekten çirkin savunma

Bursa'da, birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını cinsel ilişki sırasında "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Y.A.M.A., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Y.A.M.A., duruşmada, "Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir" diye konuştu. Öte yandan zanlının 8 ay önce boşandığı kadının da geçirdiği hamilelik dönemlerinde zanlının kendisini öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

Bursa'da, ilişki sırasında 5 aylık hamile 43 yaşındaki N.M.T.’yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık 41 yaşındaki Y.A.M.A. suçlamaları kabul etmedi.

Olay günü, birlikteliklerinin uzun sürmesi sonucu N.M.T.'nin, beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceğini öne süren Y.A.M.A., kadının boğazındaki morluklar sorlunca da ise "Öptüğüm için olmuş olabilir" yanıtı verdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, Y.A.M.A., 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan geçen yıl aralık ayında boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak, Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Y.A.M.A. ile N.M.T. birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Y.A.M.A., N.M.T.’nin boğazını sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden Y.A.M.A., saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz olarak yattığını gören zanlı, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Y.A.M.A.'yı gözaltına aldı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini savunan zanlı, olayın birliktelik sırasında "fantezi yapmak istemesi" sonucu yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Y.A.M.A.’nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.’nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi" görüşüne yer verildi.



Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Y.A.M.A.'nın yargılanmasına devam edildi.

N.M.T. ile aralarında hiçbir sorun olmadığını iddia eden zanlı, evden çıktığında kadının hareketsiz şekilde yattığını belirterek, "Ne yapacağımı bilemediğim için saat 13.00'te evden çıktım. 17.00'de geri döndüm. Telefon ile yardım istediğim arkadaşım bana bir tanıdığını gönderdi. O kişi de sağlık ekiplerine haber vermemizi söyledi. Sonrasında gözaltına alındım. Ben, eşimi kesinlikle öldürmek istemedim. Eşim amcamın kızı oluyor" dedi.



MAHKEMEDE ÇİRKİN SAVUNMA



Y.A.M.A., mahkeme başkanının maktulün boynundaki morlukların nasıl olduğu sorusuna ise "Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Boynundaki morarmalar onu öptüğüm için olabilir. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir" diye yanıt verdi.



"ÇOCUĞU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORDU"



Mahkeme heyeti, sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı kadının soruşturma sırasında verdiği ifadeye de yer verdi.

Kadının ifadesinde, "Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mahkemme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.