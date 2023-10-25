Bursaspor-Amedspor maçındaki olaylarla ilgili 3 sanığa dava

Geçen sezon Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında, Amedsporlu oyunculara saldıran 3 tutuksuz sanık hakkında 10 yıl 5'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Mart'ta TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta karşılaşmasında Bursaspor Amedspor maçı öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen saldırılarla ilgili açılan soruşturma tamamlandı.

AA’nın haberine göre, mahkemece kabul edilen iddianamede, olaylarla ilgili kamera kayıtları ve fotoğrafları inceleyen adli görüntü uzmanlarının bilirkişi raporu hazırladığı, ayrıca tarafların savunmalarının alındığı belirtildi.

İddianamede, Amedspor kalecisi Cantuğ Temel'in, maç sonrası koridorda kask numarasını okuyamadığı görevli tarafından darbedildiğini, Bursaspor bariyerlerinin olduğu taraftan gelen başka bir kişinin de başına yumruk veya tokat attığını söylediği bildirildi.

Temel'in, fotoğraflardan kendisine vuran görevlinin S.K, bariyerlerin arkasından gelerek darbedenin ise K.C. olduğunu belirlediği kaydedilen iddianamede, kalecinin daha sonra soruşturma aşamasında dilekçe göndererek şikayetinden vazgeçtiği bilgisine yer verildi.

"MÜSABAKALARI SEYİRDEN MEN" TEDBİRİ DEVAM EDECEK



İddianamede, rakip takımın oyuncularından Anıl Şahin'in de maçın bitiş düdüğüyle koridora girdiklerinde bir taraftarın tribünden atlayarak kendilerine saldırmaya çalıştığını ancak bu kişiyi polislerin tuttuğunu ve kendilerine vuramadığını, içeri girdikleri sırada göğüs kısmına tekme atan sanıklardan A.T'den şikayetçi olduğu aktarıldı.

O dönem Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanvekili olan Ömer Elaldı'nın ise oyuncularıyla soyunma odasına yürüdüğü sırada kaleci Cantuğ Temel'e saldırı olduğunu ve yumruklamaya çalıştıklarını gördüğünü, onun yanına gittiğinde ismini sonradan öğrendiği özel güvenlik amiri A.T. tarafından yumruklu saldırıya uğradığını anlattığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişseler de şikayetçilerin iddialarıyla adli muayene raporlarının birbirleriyle uyumlu olduğu, incelenen kamera görüntülerinde ise sanık K.C'nin Cantuğ Temel'e yönelik yumruk atma eyleminin açıkça görüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Tutuksuz yargılanacak 3 sanık hakkında uygulanan "müsabakaları seyirden men" tedbirinin de yargılama süresince devam etmesi istenen iddianamede, diğer şüpheliler A.D. ve V.Y. hakkında ilgili suçlardan kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

İddianamede, Bursaspor'un eski yöneticilerinden K.C. ile özel güvenlik amiri A.T. ve özel güvenlik sorumlusu S.K'nin, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 5 aya, "spor alanlarında taşkınlık ve mala zarar verme" suçundan da 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmasına 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.