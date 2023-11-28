Bursaspor kapanıyor mu? | Kulüp Başkanı Günay: Yaşama şansımız sıfır

Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün kapanma tehlikesi ile kaşı karşıya olduğunu söyledi. Tahkim Kurulu'nun kararını beklediklerini belirten Günay, "Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak" dedi.

Bir dönem Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Tahkim Kurulu'nun kararına göre takımın kapanmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

bursasporbugün'e konuşan Günay,“Eğer transfer tahtası açılmazsa buradaki futbolculara muhtaç oluruz. Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil" dedi.

Günay, kulbün toplam 1.5 milyar lira borcunun bulunduğunu, haciz ve vergi ödemeleri ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kulübe Türkiye Futbol Fedarasyonu'ndan (TFF) ihtarname geldiğini de belirten Recep Günay, puan silme, ligden çekme gibi durumların da söz konusun olabileceğini kaydetti.

"BURSASPOR'UN YAŞAMA ŞANSI SIFIR"

"Önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada" diyen Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursaspor’un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA’ya, CAS’a, TFF’ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar.”

Herkesten fazla üzgün ve sinirli olduklarını söyleyen Günay, "Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor’un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF’den ihtarname geldi. TFF’den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

1966-67 sezonunda 1. Ligde şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Bursaspor, 2003-04 sezonda tekrar 1. Lig'e düşmüştü.

2005-06 sezonunda 1. Ligde yeniden şampiyon olan yeşil beyazlılar Süper Lig'e çıkmıştı.

Bursaspor, 2009-10 sezonunda ligi lider biterek 5'inci şampiyon olarak tarihe geçmişti.

Borçlarından sonra takım olarak tutunamayan Bursaspor, oyuncu transfer yasağı da aldıktan sonra önce TFF 1. Lig'e daha sonra ise TFF 2. Lig'e kadar düştü.

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz grupta yer alan Bursaspor, çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Yeşil beyazlı ekip 13 puanla 14. sırada yer alıyor.