Bursaspor’dan stadyum kapı isimleri hakkında açıklama

Bursaspor Kulübü, taraftar grubu Teksas’ın yaptığı paylaşımın ardından stadyumun kapı isimleri ile alakalı olarak açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, taraftar grubu Teksas’ın yaptığı paylaşımın ardından stadyumun kapı isimleri ile alakalı olarak açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Bursaspor Taraftarı, stadyumumuzun kapılarına verilen isimlerle ilgili olarak, rahmetli şehidimiz Abdülkerim Bayraktar, rahmetli Fehmizat Bayraktar ve Onur Zerey'in isimleri ve fotoğrafları konusunda yönetim kurulumuzun herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Pazartesi günü eski haline döndürülmesi için girişimler başlatılacaktır. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzü kaos içine sürüklemeye çalışan kesimlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."