Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığın (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları belli oldu.

Sınav sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verilebilecek.

3 Eylül'de yapılan sınava 1 milyon 44 bin 846 öğrenci katılmıştı.