Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor

Teknik Direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. 10 yıldır evli olan çift, yüksek kâr vaat ederek gizli fon kuran Seçil Erzan’ın davası ile de gündeme gelmişti.

Güncel 26.03.2024 11:38 Giriş: 26.03.2024 11:38

Güncelleme: 26.03.2024 11:45 Kaynak: Haber Merkezi

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