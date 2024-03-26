Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor
Teknik Direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. 10 yıldır evli olan çift, yüksek kâr vaat ederek gizli fon kuran Seçil Erzan’ın davası ile de gündeme gelmişti.
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini sonlandırmaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim tarafından ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davasının bugün saat 10.15’te İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.
Öte yandan söz konusu boşanma davası için yayın yasağı kararı da alındı.
SEÇİL ERZAN DAVASI İLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ
Çiftin isimleri, yüksek kâr vaat ederek gizli fon kuran Seçil Erzan’ın davası sırasında da gündeme gelmişti.
Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şikayetçi isimler arasında yer alıyordu.
İddianamede Bahçekapılı'nın Seçil Erzan ile telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da yer almıştı.