BUSKİ duyurdu: Bursa'nın bir ilçesine 21 gün aralıklarla su verilemeyecek

BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa'nın Yıldırım ilçesine 21 gün boyunca aralıklarla su verilemeyeceğini duyurdu.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldırım'da su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı bazı mahallelere su verilemeyecek.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi, Ormanlar Caddesi ve civarında 29.02.2024 ile 20.03.2024 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır" denildi.