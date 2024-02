Bütçe açığı 150 milyar TL'yi aştı: "Yılda 4 kez MTV alınabilir" iddiası

Ekonomim gazetesi yazarı Şeref Oğuz, 150,7 milyar TL'lik bütçe açığına dikkat çektiği bugünkü köşesinde, "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek" diye yazdı.

Oğuz, bütçe açığı ve bütçe dengesine dikkat çektiği "1 Nisan vergi şakalarına hazır olun" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Eğer ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak bunun bir maliyeti var ve bunu da faiz olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Para yoksa ya banknot matbaasını çalıştıracak ya da yeni vergiler salacağız. Hatırlayın, deprem bahanesiyle geçici olarak gelen iletişim vergisi, yatıya kalmış ve gitmemişti.

Misal zaten duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek. Yetmiyor, silindir hacmi 1600 cc’den yukarı her araç için 'silindir vergisi' ihdas edilebilecek. Yetti mi? Ne gezer? Daha sırada birden fazla evi olanlardan alınacak ekstra konut vergisi var ki evlere şenlik. Bitmedi daha… KDV ve ÖTV’de her mal ve hizmet grubu için (gıda dâhil) yukarı doğru tırmandırılacak oranlar söz konusu… Temel KDV’nin yüzde 25’lere dayandırılması bile tasarlanan seçenekler arasında yer alıyor.

Şimdi de kasada para yok. Bütçe açığının en büyük gider kalemi; faiz ödemeleri… Yandaş candaş taş mı yesin? Para yoksa vergi ne güne duruyor? 1 Nisan sonrası vatandaşa 'sımsıkı para programı' yetmezmiş gibi peşin vergi ile gelirlerse sakın bunu 'galiba 1 Nisan şakası' algılamayın, ödeyiverin(!)"

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl ek MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.