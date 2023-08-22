Bütçe, dernek ve vakıflara akıtıldı

Eğitim alanındaki kritik çok sayıda sorun ödenek yetersizliği nedeniyle çözülemezken MEB, vakıf ve derneklere yılın ilk yarısında 2,5 milyar TL verdi. Bakanlık eğitimcilere verilen ödenekte ise cimri davrandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yılın Ocak-Haziran döneminde, “Cari Transferler” kaleminden yaptığı harcamaların detayları belli oldu. Eğitim bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan parada, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı döneminde oranla yüzde 263’lük artış kaydedildi. Bu yılın eğitim bütçesinden, “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar” için 3 milyar 612 milyon 10 bin TL ayrıldı. Vakıf ve derneklere aktarılması amacıyla eğitim bütçesine bu yıl yerleştirilen tutar da geçen yıla oranla yüzde 87 arttı.

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde vakıf ve derneklere 706 milyon 842 bin TL aktaran MEB, bu parayı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 3,5 kat artırdı. MEB, vakıf ve derneklere yılın ilk altı ayında 2 milyar 566 milyon 318 bin TL aktardı. Bakanlığın, vakıf ve dernekler için ayırdığı 3 milyar 612 milyon 10 bin TL’nin yüzde 71’i yılın henüz ilk yarısında tüketildi.

EĞİTİMCİLERE ‘CİMRİ’

Vakıf ve derneklere milyarlara lira para aktaran bakanlık, eğitimcilere ödenen hazırlık ödeneğini belirlerken cimri davrandı. Öğretim dönemlerinin başında eğitim çalışanlarına ödenen ve 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bin 325 TL olan hazırlık ödeneği, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için yalnızca 75 TL artırılarak bin 400 TL olarak belirlendi.