Bütçe ekim ayında da açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi ekimde de açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, eylül ayında 129,2 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi ekimde 95,5 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 95,5 milyar TL açık kaydetti. Eylül ayında da bütçe 129,2 milyar TL'lik açık kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, ekim ayında bütçe giderleri 569,2 milyar TL; bütçe gelirleri ise 473,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 502,4 milyar TL; faiz dışı açık ise 28,7 milyar TL olarak kaydedildi. Ekim ayında vergi gelirleri yüzde 125 artışla 4,3 trilyon TL'ye yükseldi. Vergi gelirleri içinde Ekim ayında da en yüksek artış KDV kaleminde oldu. Dahilde alınan KDV bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 294 artışla 63,5 milyar TL oldu.

Ekim ayına ilişkin öncü gösterge olan nakit bütçe dengesi 82,2 milyar TL açık vermişti. Faiz dışı nakit dengesi de 25,8 milyar TL açık kaydetmişti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE AÇIK 600 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 521,8 milyar TL, bütçe gelirleri

3 trilyon 913,7 milyar TL ve bütçe açığı 608,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 984,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 70,4 milyar TL olarak kaydedildi.