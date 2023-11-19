Bütçe görüşmelerinde komisyon süreci tamamlanacak

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile 2024 yılı gelir bütçesi görüşülecek. Böylece komisyonda 2024 bütçesinin görüşmeleri tamamlanmış olacak.

Güncel 19.11.2023 11:45 Giriş: 19.11.2023 11:45

Güncelleme: 19.11.2023 11:49 Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta bütçe görüşmelerinin komisyon süreci tamamlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın Dışişleri Bakanlığı'nın, 21 Kasım Salı günü Adalet Bakanlığı'nın, 22 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 23 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, 24 Kasım Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile 2024 yılı gelir bütçesi, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Böylece komisyonda 2024 bütçesinin görüşmeleri tamamlanmış olacak. Ayrıca 23 Kasım Perşembe günü Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.