Bütçe öncesi son Meclis mesaisi

Meclis gündeminde bu hafta, çalışan emeklilere 5 bin TL ek ödeme yapılmasını öngören düzenlemeyi de içeren 86 maddelik torba yasa teklifi olacak.

BirGün / ANKARA

TBMM’de 4-8 Aralık haftasında yoğun mesai olacak. Meclis yoğun mesaisine 5 Aralık'ta, AKP’nin torba yasa teklifinin görüşmelerine devam edilen oturum ile başlayacak. Eklemeler ile 86 maddeye çıkarılan torba yasa teklifi, Salı günü TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Muhalefet milletvekillerinin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen yetkilere itiraz ettiği teklif kapsamında, çalışan emeklilere de 5 bin TL ödenmesine yönelik düzenleme de görüşülecek.

Muhalefet, teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde dile getirdiği itirazlarını Genel Kurul sürecinde de sürdürecek. Komisyonda tartışma yaratması beklenen teklifteki bazı düzenlemeler şunlar olacak:

• BDDK’da görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesi yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2024’e ertelenmesi.

• TCDD’nin Hazine borçlarının, “Ödenmemiş sermayesine dahil edilmesi” yoluyla silinmesi.

Meclis’te öte yandan bu hafta, TikTok temsilcileri de dinlenecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri 7 Aralık’ta, uygulamanın temsilcilerini ağırlayacak. Komisyon toplantısında, platformun tartışma yaratan uygulamaları gündeme gelecek.

SON HAFTA

TBMM’de ayrıca, siyasi partilerin genel başkanları, grup toplantılarını da gerçekleştirecekler. Liderler, salı ve çarşamba günü kürsüden mesajlarını verecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 24 Kasım’da tamamlanan bütçe maratonu da 11-22 Aralık’ta TBMM Genel Kurulunda sürecek.