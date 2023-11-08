Bütçe sunumuna tepki: Bolca hayal dinledik

BirGün / ANKARA

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A’nın testlerini büyük ölçüde tamamladık. Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz” dedi. Kacır, yılsonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin TOGG’dan yalnızca 9 bininin sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Kacır ayrıca, orta yüksek ve yüksek teknoloji odaklı 65,9 milyar liralık yatırım tutarında 185 proje ile cari açığın kapanmasına yılda 7 milyar dolar katkı sağlayacaklarını iddia etti.

Görüşmelerde HEDEP Grubu adına konuşan Muş Milletvekili Sezai Temelli, "TEKNOFEST’lerle, silah sanayindeki gelişmelerle adeta bu kulvarda yarış yaparak öne geçip Türkiye’yi müreffeh bir düzeye taşıyacağımız gibi bir yanılgının içindeyiz. Küçük işletmeler çok önemli bu konuda küçük işletmeleri önceleyecek ve bunlara teşvik verecek bir planın bugün gündeminizde olmasını tercih ederdik. Maalesef yine Kalkınma Plan’ında olduğu gibi sizin bakanlığınızda da bolca hayal dinledik" diye konuştu.