Bütçe yıla açıkla başladı

Merkezi yönetim bütçesi yıla açıkla başladı. Bütçe açığı ocakta 150 milyar 719 milyon TL oldu. Faiz giderleri yüzde 466,9 artışla 121,1 milyar TL oldu ve bütçe açığı artışında rol oynadı. Geçtiğimiz yılın ayında bütçe 32,2 milyar TL açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Verilere göre bütçe yeni yılın ilk ayında 150,7 pcamilyar TL açık verdi.

2024 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL oldu.

Verilere göre, faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak'ta bütçe giderleri tarafında faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 617 milyar 249 milyon TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri 517 milyar 201 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 88 milyar 57 milyon TL oldu.

2023'TE BÜTÇE AÇIĞI REKOR KIRMIŞTI

Merkezi bütçe, aralık ayında 842,5 milyar TL ile rekor açık vermişti.

2023 yılındaki toplam bütçe açığı ise 1 trilyon 375 milyar TL'ye ulaşmış, bu rakam yıllık bazda tüm zamanların zirvesi olarak kayıtlara geçmişti.