Bütçedeki taşkın önlenemedi

DSİ, 1 milyon 724 bin TL’lik temsil ve tanıtma ödeneğini yerle bir etti, 6 ayda 6 milyon 444 bin TL harcadı. Taşkınlarla mücadelede zafiyeti sorgulanan kurum, 12 aylık ödeneğini altı ayda yüzde 274 oranında aştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ülkede her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, kamu kurumlarının harcamalarını etkilemiyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Ocak-Haziran döneminde, bu yılın tamamı için ayrılan temsil ve tanıtma ödeneğinin yüzde 274 üzerinde harcama yaptı. Bu para, 6 milyon 444 bin TL olarak kayıtlara geçti.

DSİ, yılın ilk yarısına ilişkin mali tabloları hazırladı. Buna göre, bu yıl için 1 milyon 724 bin TL’lik temsil ve tanıtma ödeneği ayrıldı. Ocak ayında bu ödenek kapsamında para ödenmedi. Ancak sadece mart ayında 4,7 milyon TL’lik harcamaya imza atıldı. DSİ’nin ödenek kapsamında yaptığı harcamanın aylara göre dağılımı şöyle oldu:



Şubat: 116 bin 721 TL

Mart: 4 milyon 793 bin 724 TL

Nisan: 907 bin 556 TL

Mayıs: 236 bin 734 TL

Haziran: 332 bin 928 TL



Temsil ve tanıtma için başlangıç ödeneğinden yüzde 274 daha fazla parayı altı ayda tüketen kurum, 1,7 milyon TL olarak belirtilen yıllık harcama öngörüsünü değiştirdi. Kurumun mali tablolarına 2023 yılının tamamında temsil ve tanıtma için harcanması planlanan para, 12 milyon 791 bin 400 TL olarak kaydedildi.



SAYIŞTAY YAKALAMIŞTI



Ülkenin dört bir yanında yaşanan sel ve taşkın felaketlerinde sorumluluğu sorgulanan DSİ, kiraladığı ithal araçlar nedeniyle 2021 yılında Sayıştay denetimlerine takılmıştı. Kurumun 2020 yılında, toplam 34 araç kiraladığı tespit edilmişti.