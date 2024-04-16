Bütçeden kısıldı, suç arttı

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Bağımlılıkla mücadele’ bütçesinden kısarken uyuşturucuyla bağlantılı suçlarda artış yaşandı. Bu bağlamda soruşturma açılan kişi sayısı yaklaşık 100 bin kişi arttı.

Mustafa KÖMÜŞ

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı adli istatistik verileri ülkede suç oranlarındaki artışa ayna tuttu. Ülke genelinde açılan tüm suç dosyalarında 750 bin artış meydana geldi. Kamuoyunda oldukça tartışılan uyuşturucuyla bağlantılı suçlarda da artış yaşandı. İstatistiklere göre hem dosya hem suç hem de şüpheli sayısında artış meydana geldi.

Verilere göre geçen yıl uyuşturucuyla bağlantılı 1 milyon 156 bin 376 suç işlendi. Bunların 919 bini “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan, 221 bini ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret” suçundan meydana gelirken 16 bini ise diğer olarak sınıflandırıldı. 2022’ye göre suç sayısındaki artış 28 bin oldu.

Bu suçlarda toplam şüpheli sayısı 687 bin 350’den 783 bin 539’a, dosya sayısı ise 765 bin 921’den 801 bin 553’e yükseldi. Bu suçlar içindeki çocuk sayısı da dikkat çekti. Toplam 24 bin 636 çocuk hakkında uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan soruşturma açıldı.

YÜZDE 300 ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza birimlerince yapılan operasyonlar sonucunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı’nın geçen yılın kasım ayına kadar olan verilerine göre ise gümrüklerde 8 ton 894 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bunun 2 ton 521 kilogramını sentetik uyuşturucu olan ve “meth" diye de bilinen metamfetamin oluşturdu. 927 kilogram kokain, 262 kilogram eroin, 4 ton 450 kilogram esrar, 9 milyon 741 bin adet “captagon” ve bir milyon 205 bin adet “ecstasy” ele geçirilen uyuşturuculardan.

BÜTÇEDEN TASARRUF

Öte yandan hal böyleyken Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bağımlılıkla mücadele bütçesinde tasarrufa gitti. Sağlık Bakanlığı, “Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri” kalemine 2023 yılında 991 milyon 923 bin TL ödenek koydu. Toplam 991,9 milyon TL'lik ödenek, yıl içinde 8 milyon 89 bin TL’ye kadar düşürüldü. Ancak düşürülen bütçeye dahi dokunulmadı.

Benzer bir tablo Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesinde de yaşandı. Bakanlık, “Bağımlılığın Önlenmesi” hedefinin, “Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele” alt hedefine 2023 yılında 7 milyon 866 bin TL kaynak ayırdı. Kaynak, 2023 yılı içinde 5 milyon 966 bin TL’ye kadar indirildi. 2023 yılının sonunda yapılan toplam harcama ise kayıtlara, 4 milyon 836 bin TL olarak geçti.