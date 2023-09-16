Bütçeye doping

Seçimden sonra halkın sırtına yüklenen vergilerdeki artışın etkisiyle bütçe ağustosta fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde vergi gelirlerinin yarısından fazlasını ise ÖTV ve KDV oluşturdu. Faiz giderlerinde ise büyük artış var.

BirGün ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Ağustos dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 51,3 milyar TL fazla verirken ocak-ağustos döneminde 383,4 milyar TL açık verdi.

Kamu kaynaklarını siyasi çıkar için kullanarak bütçeyi alt üst eden iktidar, vergi artışları ile toparlamaya çalışıyor. Ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 614 milyar TL oldu. Harcamalar yüzde 86,1 yükselişle 562,7 milyar TL düzeyine ulaştı. Ağustos ayında yıllık bazda yaklaşık iki katına yükselerek 543,2 milyar TL düzeyine ulaşan vergi gelirleri, toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 88’ini oluşturdu.

Vergi gelirlerindeki yükselişte torba kanun ile vergi oranlarında yapılan artışların yanı sıra yüksek enflasyonun ve döviz kurlarındaki artışların etkisiyle KDV gelirlerinin yıllık 76,9 milyar TL yükselmesi belirleyici oldu. Yılın ilk 8 ayında 836 milyar lira tutarında KDV, 523 milyar lira tutarında ÖTV geliri Hazine’nin kasasına girdi. KDV gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,3 oranında arttı. ÖTV gelirleri ise aynı dönemde yüzde 112,9 oranında yükseldi.

Vergi gelirlerinin yarısından fazlasını KDV ve ÖTV oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde KDV ve ÖTV'nin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 51,95 oldu. Bu artışların doğal sonucu ise hayat pahalılığı oldu.

REKOR ÖTV’DE

Ayrıca Ağustosta otomobilden alınan ÖTV’de 46,9 milyar lira ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu tutar geçen yılın aynı ayında 14,6 milyar liraydı. Böylece otomobilden alınan ÖTV bir yılda 3 katından fazla artmış oldu.

Ocak- Ağustos dönenimde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 195,5 artan otomobilden alınan özel tüketim vergisi gelirleri 256,7 milyar TL oldu.

Ağustos’ta faizler, paylar ve cezalar kalemi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 artarak bütçe gelirlerinin yüzde 9’unu oluşturdu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri ise ağustos ayı itibarıyla 562 milyar 686 milyon TL oldu. Faiz hariç harcamalar 475 milyar 537 milyon TL olarak açıkladı.

Ağustos ayında faiz harcamaları, devlet iç borçlanma tahvillerine ödenen faizlerin 58,1 milyar TL düzeyine yükselmesinin etkisiyle yıllık yaklaşık 4 katına ulaştı.

FAİZDE 4 KAT ARTIŞ

Geçen sene ağustosta 22,7 milyar TL olan faiz harcamaları, bu sene aynı ayda 87 milyar 149 milyon TL’ye yükseldi. Geçen sene ocak-ağustos döneminde 174 milyar TL olan bütçeden faiz harcaması, bu sene aynı dönemde 400,1 milyar TL’ye sıçradı.