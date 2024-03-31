Bütün oyların sayıldığı illerde son durum

Yerel seçimlerde bazı illerde bütün oylar açıldı. Kedin olmayan sonuçlar şekillenmeye başladı.

Yerel seçimlerde oy sayma işlemleri sürüyor.

Bazı şehirlerde bütün oylar sayında ve kesin olmayan sonuçlar şekillenmeye başladı.

Buna göre oy sayımının tamamlandığı ve sona yaklaştığı iller ve şu ana kadar gelen kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Amasya (% 92):

CHP %42 - AKP %28,5 - MHP %22,4

Bilecik (%100):

CHP %49 - AKP %34,8 - YRP %6,6

Zonguldak (%91):

CHP %53,5 - AKP %37,3

Yalova (%94,2)

CHP %46,8 - AKP %40,8

Bartın (%94,7)

CHP %52 - MHP %36

Adıyaman (%88)

CHP %49 - AKP %27,8 - YRP %15

Rize (%99)

AKP %54,7 - YRP %17,6 - CHP 12

Iğdır (%99)

DEM Parti %46,2 - AKP %42