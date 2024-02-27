Büyük liglerde nefes kesen yarış

Spor Servisi

Avrupa’nın beş büyük liginde heyecan devam ediyor. Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga’da Real Madrid, sahasında Sevilla’yı Luka Modric’in attığı golle 1-0 yendi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin 81. dakikada gelen golün ardından kenarda değişiklik yapılmasını bekleyen ulusal futbolcu Arda Güler’i oyuna almaktan vazgeçmesi, maçın konuşulan anlarından biri oldu. Barcelona, sahasında Getafe’yi 4-0’lık skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.

Chelsea’yi 1-0 yenerek zafere ulaştığı İngiltere Lig Kupası finali nedeniyle Premier Lig maçını hafta içi oynayan Liverpool, evinde Luton Town’ı 4-1 mağlup etti. Çok sayıda sakatlık problemi yüzünden birçok as oyuncusundan faydalanamayan Liverpool’a galibiyeti getiren golleri, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Luis Diaz ve Harvey Elliott attı. Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Bournemouth’u 1-0 yenerek hata yapmadı. Arsenal ise evinde Newcastle United’ı 4-1’lik skorla geçti.

Bundesliga’da ise Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05’i Granit Xhaka ve Robert Andrich’in golleriyle 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bayern Münih, son dakikalarda Harry Kane’in bulduğu golle evinde Leipzig’i 2-1 mağlup ederek iki maç sonra galip geldi.