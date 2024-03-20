Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan Özdağ'a Arapça bildiri yanıtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı ve adayı Hasan Akgün'ün bölgede çeşitli dillerde bildiri ve broşür dağıtmasına tepki gösterdi. Özdağ, "Arapça bildiri bastırıp dağıtmış. İlke, duruş, vatan, özetle hiç bir şey önemli değil 3 oy için..." dedi. Özdağ'a yanıt veren Akgün ise, bölgede 1200 Arap seçmen olduğunu belirttiği açıklamasında "Ukrayna, Rusya, İran ve Almanya kökenli seçmenlerimiz de var. Onlara da kendi dillerinde mektuplar broşürler gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı ve adayı Hasan Akgün, bölgede çeşitli dillerde bildiri dağıtımı yaptırdı. Bu kapsamda Arapça bildiri ve broşür de dağıtıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise söz konusu broşürlerden birini sosyal medya hesabından paylaştı ve Akgün'e tepki gösterdi. Özdağ, "CHP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün, vatandaşlık alan Suriyeli, Mısırlı, Libyalılardan oy almak için Arapça bildiri bastırıp dağıtmış. İşte bildirinin metni. İlke, duruş, vatan, özetle hiç bir şey önemli değil 3 oy için..." dedi.

Özdağ, söz konusu bildirinin Türkçe tercümesini de paylaştı.

Özdağ'ın paylaşımına Akgün'den cevap geldi. Akgün, Büyükçekmece'de Arap ülkelerinden gelen yaklaşık 1200 seçmen bulunduğunu belirttiği açıklamasında "Ukrayna, Rusya, İran ve Almanya kökenli seçmenlerimiz de var. Onlara da kendi dillerinde mektuplar broşürler gönderiyoruz" dedi.

Akgün, şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Ümit Özdağ,

Büyükçekmece’de Arapça konuşan, Arap ülkelerinden gelen yaklaşık 1200 seçmen var. Bu kişiler son yıllarda çıkan kolaylıklarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve seçmeni oldular. Belediyeci olarak siyaset, inanç ve köken gözetmeden tüm seçmenlerimize hizmet vermek görevimiz.

Ukrayna, Rusya, İran ve Almanya kökenli seçmenlerimiz de var. Onlara da kendi dillerinde mektuplar broşürler gönderiyoruz.

Bu vesile ile mektubu tam metin olarak yayınladığınız için çok teşekkür ederim. Biz paylaşsak bu kadar ilgi çekmezdi."