Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesi'nde "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. ile mühendisler Ö.F.A, B.A, A.K, T.A, S.K ile müteahhit A.G. tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bazı şüpheliler hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni isteneceği belirtildi.

Güncel 22.01.2024 10:04 Giriş: 22.01.2024 10:04

Güncelleme: 22.01.2024 10:04 Kaynak: AA

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Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen, Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. ile mühendisler Ö.F.A, B.A, A.K, T.A, S.K ile müteahhit A.G. tutuklandı. Hamile olduğu belirlenen 1 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 13 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 3 YAPI DENETİM KURULUŞUNUN FAALİYET İZİNLERİNİN İPTALİ İSTENDİ "Resmi belgede sahtecilik" yaptığı tespit edilen belediye personeli bazı şüpheliler hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni isteneceği, 3 yapı denetim kuruluşunun faaliyet izinlerinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazılacağı öğrenildi. Ayrıca, bazı şüphelilere "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma açılacağı kaydedildi. Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Başsavcılık 144 villanın yıkılmasını istedi