Büyükçekmece'de bir binanın önünde el bombası bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde temizlik görevlileri tarafından bir apartmanın önünde pimi takılı el bombası bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ve bomba imha ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Güncel 23.12.2023 15:47 Giriş: 23.12.2023 15:47

Güncelleme: 23.12.2023 15:57 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'da bir apartmanın önünde temizlik görevlilerince pimi takılı el bombası bulundu. Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.