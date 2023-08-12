Büyükçekmece'de otluk alandaki yangın kontrol altında

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

Güncel 12.08.2023 14:21 Giriş: 12.08.2023 14:21

Güncelleme: 12.08.2023 15:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA