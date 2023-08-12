Büyükçekmece'de otluk alandaki yangın kontrol altında
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de, otluk alanda başlayan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki ağaçlara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.