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Büyükçekmece'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güncel
  • 02.03.2024 13:21
  • Giriş: 02.03.2024 13:21
  • Güncelleme: 02.03.2024 13:24
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Büyükçekmece'de arızalandığı için sağ şeride yanaşan TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin Ö'nün (53) kullandığı 34 SN 8151 plakalı cip, Büyükçekmece mevkisinde arızalandığı için sağ şeride yanaşmaya çalışan 59 AIT 523 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Hüseyin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​​​​​​​TIR sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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