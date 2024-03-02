Büyükçekmece'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Büyükçekmece'de arızalandığı için sağ şeride yanaşan TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin Ö'nün (53) kullandığı 34 SN 8151 plakalı cip, Büyükçekmece mevkisinde arızalandığı için sağ şeride yanaşmaya çalışan 59 AIT 523 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Hüseyin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.