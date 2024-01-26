Büyükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait ceset bulundu

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Ceset, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü.

Büyükçekmece'de kağıt toplayan bir kişi Dizdariye Mahallesi yan yoldan geçerken gölün içinde ceset fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Bunun üzerine cesedi sudan çıkarmak için dalgıç polis ekiplerine bilgi verildi. Ceset, dalgıç polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

15 GÜNDÜR SUDA

Üzerinden kimlik çıkmayan ve en az 15 gündür suda olduğu değerlendirilen ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeni ile kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan son günlerde Antalya ve Muğla'da sahil kıyılarında çok sayıda ceset bulundu. Cesetlerin üzerinden kimlik çıkmazken yetkililer, bazı cesetlerin mültecilere ait olma ihtimali üzerinde duruyor.