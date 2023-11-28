Büyükçekmece’de rastgele havaya ateş eden çocuk yakalandı

İstanbul Büyükçekmece’de sokak ortasında rastgele havaya ateş eden 16 yaşındaki çocuk ve silahı aldığı belirlenen yine 16 yaşındaki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güncel 28.11.2023 13:44 Giriş: 28.11.2023 13:44

Güncelleme: 28.11.2023 13:50 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde 25 Kasım günü 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk sokak ortasında silahla havaya ateş açmış ve o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Polis ekipleri çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, isminin M.K. olduğu belirlenen çocuk Murat Çeşme Mahallesindeki evinde yakalandı. Videoda kullanılan tabancanın M.K.’nin arkadaşı B.A.G.(16) isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. B.A.G. yapılan operasyonla evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin içerisinde silah, 13 adet fişek ile birlikte ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.