Büyükekşi'den 'Görevden alındı" iddiaları hakkında açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alındığına dair iddiaları yalanladı.

Hakkında görevden alındığına ilişkin iddialar ortaya atılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Görevimin başındayım" dedi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alındığına ilişkin haberleri yalanladı.

Candaş Tolga Işık'a konuşan Mehmet Büyükekşi, "TFF, seçimle gelinen ve seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir durum yok. Görevimin başındayım. İnsanların neden böyle yaptığını anlamıyorum. Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" dedi.